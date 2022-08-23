علي كاكولي يحمس متابعيه لـ"محامية الشيطان"

أثار الفنان الكويتي علي كاكولي حماس متابعيه بعد الكشف عن عمله الجديد الذي طال انتظاره، ليستأنف بذلك مسيرته الفنية، بعد قضية حيازته المخدرات وتعاطيها.

علي كاكولي يشارك في مسلسل "محامية الشيطان"

وشارك علي كاكولي متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" صورة البوستر الدعائي للمسلسل الجديد الذي يجمعه بالفنانة الكويتية هيا عبدالسلام، ويحمل عنوان "محامية الشيطان"، وعلَّق متمنيًا من الجميع الدعاء له بالتوفيق، وكتب: "في أكتوبر.. حصرياً على تطبيق شاشا.. دعواتكم".





ومن المقرر عرض المسلسل، المكوَّن من ثماني حلقات، في شهر أكتوبر القادم على تطبيق "شاشا"، وهو من إخراج خالد الريس وتأليف قاطمة العامر، وبطولة: علي كاكولي، وهيا عبدالسلام، وسارة صلاح، ونور الدليمي، وحسن إبراهيم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار السعيدة، من بينهم زملاء مقربين من الفنان، فهنأ الممثل الكويتي يوسف البلوشي صديقه، مُعلقًا: "بتوفييييق يا حبيبي و عسى ربي يكتب لكم النجاح الكبير"، وأضاف الفنان الإماراتي حبيب غلوم، مُعلقًا: "الله يوفقكم".

علي كاكولي يشوق متابعيه لعمل غنائي جديد

وفاجأ الفنان كاكولي متابعيه بنشر بوستر دعائي كرتوني لعمله الغنائي القادم إلى جانب الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله،وعلَّق: "أنا وليلى قريباً"، مُعلنًا بذلك تعاونه مع الشاعر هاني صارو، بعد النجاح الباهر الذي حققاه في أغنية "النفخة الكذابة".

كما نشر مقطع فيديو قصير للأغنية، مانحًا متابعيه لمحات عن العمل والقصة بشكل عام.

مي العيدان تكشف عن رجوع علي كاكولي بعمل جديد

وفي وقت سابق، أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان حماس المتابعين بعدما ألمحت إلى عمل مرتقب يجمع المخرجة لولوة عبدالسلام، شقيقة الفنانة هيا عبدالسلام، والممثل الكويتي علي كالوكي.

وبعد ردها المفاجئ، عادت مي لنشر خبر جديد تؤكد فيه عن عمل قريب وكتبت: "خبر حصري و تصريح من المخرجه لولو عبدالسلام شيقيقة الفنانه هيا عبد السلام عن ان قريبا يحضرون لعمل فني قادم يعيد الفنان الجميل والرائع علي كاكولي للفن وتقديم الادوار المميزه التي عود بها جمهوره. . احلى خبر وموفق علاوي".

يذكر أن آخر أعمال كاكولي كان مسلسل "دفعة بيروت" عام 2020، وكان تغيبه عن الوسط الفني يعود إلى تورطه بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات، حيث قبض عليه في المطار عند عودته من لبنان وواجه حكماً بالسجن 5 سنوات.

وتم تخفيض مدة الحكم من 5 سنوات إلى 3 سنوات و4 شهور، إلا أنه خرج بعد أشهر بعفو ملكي ضمن القرارات الملكية المرتبطة بالأعياد الوطنية.

