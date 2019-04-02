عمرو دياب يستعد لإحياء ثالث حفلاته في السعودية

عمرو دياب

أعلن المطرب عمرو دياب من خلال حسابه الرسمي على تطبيق (انستجرام)، عن إستعداده لإحياء حفل غنائي ثالث في السعودية، في مدينة جدة، يوم 12 أبريل/نيسان المُقبل.

هذا و قد بدأ بيع تذاكر الحفل أمس الأثنين على المتاجر الإلكترونية السعودية، ويقام الحفل بتنظيم الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.

وكان عمرو دياب أحيى حفله الأول في السعودية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وأحيى حفلا ثانيا بالمملكة في مدينة الدمام يوم 22 مارس /مارس الجاري.