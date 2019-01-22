عمرو دياب و دينا الشربيني يتخفيان في لندن و السبب...

عمرو دياب و دينا الشربيني في لندن

تدول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورا للمطرب عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وهما في أحد المطارات.

وحاول الهضبة عمرو دياب أن يتخفى هربا من كاميرات التصوير مع دينا الشربيني وذلك من خلال ارتدائه (سويت تيشيرت)، حسب موقع صدى البلد.

وكان نجل الفنان أحمد السقا نشر صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتبين من الصورة أن ياسين التقى الهضبة في مطار بالعاصمة البريطانية لندن، وحققت الصورة آلافا من علامات الإعجاب فور نشرها.