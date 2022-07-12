  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا مكس (وزير السعادة)

عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا مكس (وزير السعادة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 12 تمّوز / يوليو 2022 - 02:45
عمرو دياب
عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب ترند موقع (تويتر) عقب طرح ميكس ثلاث أغنيات جديدة هي (ناس حلوة) و(ب وح وب وك) و(وزير السعادة)، عبر تطبيق أنغامي في تجربة هي الأولى من نوعها .

اقرأ ايضاًعمرو دياب يحذر من عمليات النصب و الاحتيال بإسمهعمرو دياب يحذر من عمليات النصب و الاحتيال بإسمه

أغنية (ناس حلوة) من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

أما أغنية (ب وح وب وك) فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديچيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية (وزير السعادة) كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقي ، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، و تصوير  فوتوغرافي كريم نور.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...