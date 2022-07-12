عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا مكس (وزير السعادة)

تصدر النجم الكبير عمرو دياب ترند موقع (تويتر) عقب طرح ميكس ثلاث أغنيات جديدة هي (ناس حلوة) و(ب وح وب وك) و(وزير السعادة)، عبر تطبيق أنغامي في تجربة هي الأولى من نوعها .

أغنية (ناس حلوة) من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

أما أغنية (ب وح وب وك) فمن كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديچيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داوود وشيري شكري.

بينما أغنية (وزير السعادة) كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقي ، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود و شيري شكري، و تصوير فوتوغرافي كريم نور.