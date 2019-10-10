عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده الـ58 برفقة دينا الشربيني

انتشرت على مدار الساعات الماضية صورا جديدة من حفل عيد ميلاد عمرو دياب، بحضور عدد كبير من اهل الفن الفنانة دينا الشربيني التي خطفت الأنظار بعفويتها مع الهضبة.

وظهرت دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب الذي بدا في الصور والفيديوهات في أسعد حالاته اثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ58، حسب موقع صدى البلد.

وحضر أيضًا الاحتفالية الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، نسرين إمام، ياسمين رئيس وهنا شيحة.

إطلالة الفنانة دينا الشربيني، كانت جذابة حيث ارتدت فستانا باللون الفوشيا، واعتمدت على وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا علي كتفيها.