عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في جدة في هذا الموعد

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن إحيائه حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في مدينة جدة، ونشر عمرو دياب عبر حسابه على موقع (تويتر) بوستر الحفل، الذي أوضح أنه سيقام يوم الجمعة 7 فبراير/شباط المقبل، في أرض سماء الغربية مقابل الردسي مول.

وعلق عمرو دياب على البوستر وهو يحمس جمهوره للحفل فكتب قائلًا: (استعد، جدة، نراكم جميعًا يوم الجمعة 7 فبراير)، حسب موقع إرم نيوز.

وبهذا الحفل أصبح الفنان المصري من أكثر الفنانين العرب إحياء للحفلات الغنائية في السعودية، والتي كان أولها في ديسمبر 2018 بالدرعية.