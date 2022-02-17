عمرو دياب يرفض تلبية طلب الجمهور في دبي لهذا السبب ويعلق: "مليش مزاج"

أحيا الفنان المصري "عمرو دياب" حفلا غنائيا كبيرا في مدينة ميديا سيتي في وسط مدينة دبي الإماراتية وذلك وسط حضور جمهور كبير وكثيف للحفل.

عمرو دياب يمازح جمهوره

رفض النجم المصري العروف باسم الهضبة " غناء احد الأغاني التي طلبها الجمهور منه خلال الحفل المقام حيث أكّد ممازحًا جمهوره بانه لا يرغب بغناء الاغاني الحزينة في الحفلات.

وقال عمرو دياب مازحاً: "مليش مزاج أغني أغاني حزينة في الحفلات، فاللي عاوز اغاني حزينة ابقوا اسمعوهم في الكاسيتات".

عمرو دياب وطاقة ايجابية كبيرة على المسرح

قدّم النجم المصري الشهير سلسلة من أغانيه الجديدة الفرحة والمليئة بالطاقة في الحفل حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغانيه خاصة بعد أن دعى مجموعة من صنّاع الأغاني بالصعود على المسرح معه.

ووجّه الفنان المصري تحية خاصة للملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين اللذان أديا معه أغنية "إنت الحظ"، بالإضافة غلى انه قدّم الملحن مدين والمزّع نادر حمدي وتوما.

كما شكر الفنان المصري عدد من صنّاع اغانيه وهم أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعادل حقي والموزع أحمد إبراهيم ووسام عبد المنعم.

عمرو دياب في موسم الرياض

خلال وقت سابق قدذم الهضبة المصرية " حفلاً غنائياً في موسم الرياض حيث استقبله الجمهور السعودي استقبال حار وسط حشود مليئة وتفاعلوا مع اغانيه التي قدّمها وسط تصفيق حلر منهم، ويملك دياب شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي ودول الخليج