عمرو دياب يشعل الأجواء في أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية..(صور)

عمرو دياب

أحيا الفنان والنجم عمرو دياب أولى حفلاته على أرض المملكة العربية السعودية مساء الجمعة الـ14 من ديسمبر، ضمن فعاليات حفل بطولة الفورمولا إي في الدرعية بالرياض، وأشعل الأجواء بين الجماهير الحاضرة بتقديمه مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.

وفاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره السعودي ، وقدم لهم صديقه النجم الكوميدي محمد هنيدي الذي كان مفاجأة الحفل، ليتفاعل جمهور حفل عمرو دياب مع محمد هنيدي، فور صعوده على المسرح، وتتعالى صيحات الجمهور تعبيرًا عن فرحتهم برؤيته.

وظهر عمرو دياب خلال الحفل بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى بنطالا أسود اللون عليه قميص أبيض وبليزر رمادي اللون، ومع حركاته ورقصاته على المسرح ظهر في الفيديو وعلى يده اليمنى وشمًا جديدًا «تاتو»، لم يظهر كاملًا في زاوية التصوير.

وكان الهضبة خلال الحفل قد وجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على استضافته في المملكة ورعاية الحفل، ومن المعروف أنه تجمعهما صداقة قوية وأعمال فنية مشتركة، حيث ساهم آل شيخ في كلمات وألحان العديد من أغاني عمرو دياب في ألبومه الأخير خاصة "كل حياتي".