عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل العقبة بحضور جماهيري ضخم (فيديو)

أشعل المطرب المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الذي أحياه أمس الجمعة بمدينة العقبة الساحلية بالأردن، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدم الهضبة مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثه، ليتفاعل معه الآلاف بالصيحات والغناء معه خاصة الأغاني التي طرحها من ألبومه الجديد حتى الآن ومنها "يوت تلات" و"تحيرك" و"أنا غير".

ركزولي كيف ختمها مشاان الله😭😭😭😭😭😭💘💘💘💘💘💘💘💘

عمرو دياب

العقبة#AmrDiabatAyla pic.twitter.com/QACljh6LAb — 🇯🇴🇵🇸madara madara (@madaramadara15) October 4, 2019

وتسبب تواجد عمرو دياب بالعقبة، في ارتفاع نسبة الأشغال الفندقي لتتجاوز 95 % تزامنًا مع إقامة الحفل الفني.

يُذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح أحدث ألبوماته "أنا غير" خلال الفترة المُقبلة، إذ طرح منه حتى الآن 5 أغاني هي: "أنا غير" و"بحبه" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير".

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