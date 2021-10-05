عمرو دياب يطرح الفيديو الترويجي لأغنيته الجديدة (عيشني)

طرح الفنان عمرو دياب برومو سادس أغاني ألبومه الجديد (عيشني)، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى شركات المحمول والمنصات الإلكترونية.

الأغنية بعنوان (حلو التغيير) ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

عمرو كان قد طرح البرومو عبر (فيسبوك) و قال: (قريبا خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "حلو التغيير" من ألبوم "عيشني"، أدخل على اللينك وأطلب الأغنية).

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي (الدنيا بترقص)، (اتقل)، و(أحلى ونص) والتي حققت نسب استماع كبيرة خلال موسم الصيف.

وفى سياق آخر، يستعد دياب لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري ، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إلكترونياً عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها .