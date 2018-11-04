عمرو دياب يغضب ويشتبك مع أفراد الأمن الإنجليزي بسبب دينا الشربيني!

عمرو دياب

انتشرت بعض الأنباء خلال اليومين الماضيين عن الفنّان المصري عمرو دياب بأنه دخل في مشاجرة مع أفراد الأمن الإنجليزي خلال إحيائه حفله الأخير في لندن، وذلك بسبب قيام الأمن بإنزال الفنّانة دينا الشربيني من على المسرح لتطبيق القوانين والمحافظة على النظام في المكان بشكل كامل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الهضبة ترك الحفل وغادر المسرح تعبيرًا عن غضبه من طريقة تعامل الأمن مع الأمر، إلّا ان متعهد الحفل بعد محاولات وجهود عدة استطاع إقناع عمرو دياب بالعودة لاستكمال ما تبقى من حفله والذي أنهاه بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن الفنّان وأسطورة الغناء المصرية عمرو دياب يحيي حاليًا عدة حفلات في لندن لمدة أسبوع كانت قد بدأت في الـ28 من أكتوبر، وسيكمل جولته الترويجية لألبومه الجديد " كل حياتي" في أكثر من دولة أوروبية خلال الفترة القادمة.