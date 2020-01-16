عمرو دياب يغني في الكويت و يعلن عن طرح البومه الجديد

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا فى الكويت 13 فبراير/شباط المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

كان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير في جدة صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، والذي قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة ( أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك)، حسب اليوم السابع.

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، في الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربيني.