عمرو دياب يكشف عن أحدث أغانيه "عم الطبيب" خلال حفله في دبي (فيديو)

قبل أن تطرح على يوتيوب، قرر الفنان المصري عمرو دياب أن يكشف لمحبيه في الوطن العربي عن أحدث أعماله الغنائية القادمة بعنوان "عم الطبيب"، وذلك خلال حفله في ميديا سيتي في دبي مساء الجمعة، حيث قام بغناء مقطع من الأغنية على المسرح ولاقت تفاعلًا من الجمهور بشكل لافت.

وأغنية "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير، وهي إحدى الأغاني التي سيتم طرحها ضمن الألبوم الجديد الذي انتهى الهضبة من تسجيله مؤخرًا ويحتوي على 10 أغانٍ، وتعامل فيه مع عدد من الشعراء والمحلنين مثل شادي نور، وشريف بدر، وبلال سرور، وتركي آل الشيخ، وأيمن بهجت قمر، وغيرهم.

وبعد أن أحيى عمرو دياب عدد من حفلاته الغنائية في موسم الرياض ودبي والأردن وغيرها من الدول، من المقرر أن يتواجد الشهر القادم وتحديدًا في 13 فبراير في الكويت على أرض المعارض، وذلك بحسب آخر ما أعلن عنه عبر حساباته على مواقع التواصل.

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