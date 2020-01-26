بعد أيام من وفاة والده..إيهاب توفيق يثير الجدل بغنائه في أحد النوادي الليلية (صور)

أحدث الفنان المصري إيهاب توفيق حالة كبيرة من الجدل حوله خلال الأيام الماضية، وتحديدًا بعد ظهوره الجمعة الماضية للمرة الأولى بعد وفاة والده، وذلك خلال إحيائه لحفل غنائي في أحد الملاهي الليلية في القاهرة.

ونال إيهاب توفيق نصيبًا كبيرًا من الانتقادات اللاذعة وردود الفعل المليئة بالصدمة، فبعد مرور أقل من أسبوعين فقط على وفاة والده نتيجة الاختناق جراء الحريق الذي نشب في الفيلا، أحيا الفنان المصري حفل غنائي على مسرح نادي "Cairo Jazz Club ".

واستغرب البعض أنه كيف يمكن أن يستطيع الشخص نسيان وفاة أقرب الأشخاص إليه وعدم احترام فترة الحداد على الأقل، وفي الحقيقة أن إيهاب توفيق ظهر في الصور التي تم تداولها من حفله في الملهى الليلي متفاعلًا بطريقة لافتة وكأنه شخص لم تصبه فاجعة موت منذ أيام.





الجدير ذكره أن أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، توفي في صباح الـ9 من يناير، وذلك بعد تعرضه للاختناق بسبب نشوب حريق في الفيلا التي يقطن فيها.

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