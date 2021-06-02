عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في جدة...

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية. ونشر دياب صورة من بوستر الحفل وعلق عليها قائلا: (حفلة عمرو دياب في #جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو التذاكر متاحة بدءاً من يوم الخميس ٣ يونيو)، حسب موقع صدى البلد.

هذل و يواصل عمرو وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي سيطرحه في الموسم الصيفي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، عزيز الشافعي، و نادر حمدي.

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب (الدنيا الحلوة) التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.