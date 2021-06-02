  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في جدة...

عمرو دياب يكشف عن موعد حفله الغنائي في جدة...

منشور 02 حزيران / يونيو 2021 - 04:03
عمرو دياب
عمرو دياب

يحيي المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية. ونشر دياب صورة من بوستر الحفل وعلق عليها قائلا: (حفلة عمرو دياب في #جدة يوم الجمعة ١٨ يونيو التذاكر متاحة بدءاً من يوم الخميس ٣ يونيو)، حسب موقع صدى البلد.

هذل و  يواصل عمرو وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي سيطرحه في الموسم الصيفي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، عزيز الشافعي، و نادر حمدي.

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب (الدنيا الحلوة) التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...