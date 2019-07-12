عمرو دياب يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل في إحدى جزر اليونان للعام الثاني على التوالي، حيث اصطحب الفنانة دينا الشربيني فى الحفل الذي قدمه العام الماضي .

ويستعد عمرو دياب أيضا لطرح ألبومه الجديد مطلع شهر أغسطس/آب المقبل بعدما استقر على أكثر من 90% من أغاني الألبوم الذي يتعاون فيه مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وغيرها من الأسماء التي اعتاد الهضبة العمل معهم خلال السنوات الأخيرة، حسب موقع صدى البلد.

عمرو دياب، أطلق العام الماضي ألبوم (كل حياتي) وضم الألبوم 13 أغنية، هي: (يا ساحر، يتعلموا، هدد، كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم).



