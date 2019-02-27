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عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي!

عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي!
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نشر 27 شباط/فبراير 2019 - 10:10 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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​حفل الفنان عمرو دياب
​حفل الفنان عمرو دياب

يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً فنياً مميزاً في دبي، حيثُ يُطلب من الجمهور ارتداء اللون الأبيض. وسيقدّم الهضبة مجموعة من أبرز أغانيه على مسرح مدينة دبي للإعلام خلال شهر مارس مثل "تملي معاك"، و"حبيبي يا نور العين" و"يتعلموا"، وغيرها.

يُعدّ عمرو دياب من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، فهو يتميز بأسلوبه الفني الإبداعي وبفيديو كليباته الرائعة والتي اشتهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انطلق عمرو دياب بمشواره الفني مع إطلاق ألبومه الأول "يا طريق" عام 1983، بينما يُعد ألبوم "نور العين" أبرز ألبوماته التي وضعته على خارطة الموسيقى العالمية. ولا يزال النجم العربي يبهر الجماهير بأغانيه وألبوماته التي تلاقي نجاحات كبيرة.

التاريخ28 مارس 2019
الفئةترفيه حيّ
الموقع مسرح مدينة دبي للإعلام
رسم الدخول 260 - 540 درهم
الدخول7 مساءً

 

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