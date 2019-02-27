عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي!

​حفل الفنان عمرو دياب

يحيي الفنان عمرو دياب حفلاً فنياً مميزاً في دبي، حيثُ يُطلب من الجمهور ارتداء اللون الأبيض. وسيقدّم الهضبة مجموعة من أبرز أغانيه على مسرح مدينة دبي للإعلام خلال شهر مارس مثل "تملي معاك"، و"حبيبي يا نور العين" و"يتعلموا"، وغيرها.



يُعدّ عمرو دياب من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، فهو يتميز بأسلوبه الفني الإبداعي وبفيديو كليباته الرائعة والتي اشتهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انطلق عمرو دياب بمشواره الفني مع إطلاق ألبومه الأول "يا طريق" عام 1983، بينما يُعد ألبوم "نور العين" أبرز ألبوماته التي وضعته على خارطة الموسيقى العالمية. ولا يزال النجم العربي يبهر الجماهير بأغانيه وألبوماته التي تلاقي نجاحات كبيرة.