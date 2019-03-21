وصول الملاكم مايك تايسون إلى مصر للمشاركة في فيلم "حملة فرعون" مع الممثل المصري عمرو سعد

وصل الملاكم العالمي مايك تايسون إلى مصر للبدء بتصوير مشاهده في الفيلم المصري "حملة فرعون" والذي سيشارك فيه إلى جانب الممثل المصري عمرو سعد والفنانة روبي، وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي التي كشفت عن الأجواء الخاصة بالتصوير خلف الكواليس.

وعلق عمرو سعد على إحدى صوره مع الملاكم مايك تايسون قائلًا: "حملة فرعون دخلت في الجد قوي..كان رائع مايك تايسون واللي جاي إن شاء الله مفاجأة جامدة..دعواتكم".

وحرص الملاكم مايك تايسون الذي وصل إلى مصر مساء السبت الماضي، على زيارة بعض الأماكن الأثرية برفقة زوجته، مثل أهرامات الجيزة، ولم يخلو الأمر من التقاط بعض الصور التذكارية هناك.

يشار إلى أن مايك تايسون سيلعب دور أحد تجار الأعضاء البشرية في فيلم "حملة فرعون"، وسيكون له مشاهد عدة مع كل من عمرو سعد وروبي، وكان سابقًا قد أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل السينمائي الذي ألفه كريم حسن، والإخراج من توقيع رؤوف عبد العزيز.