عمرو مصطفى ينهي خلافه مع عمرو دياب.. "وداعا لأي مشكله"

احتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ61 يوم أمس الموافق 11 أكتوبر، وانتهز زميله الفنان المصري عمرو مصطفى الفرصة لإنهاء الخلاف القائم بينهما وبدء الصلح بمنشور يعبر من خلاله عن مدى حبه واحترامه له.

عمرو مصطفى يصالح عمرو دياب

وتوجَّه عمرو مصطفى عبر حسابه على "فيسبوك" لمعايدة عمرو دياب بمنشور مطوَّل، كتب فيه: "العمر يجري سريعا ولن تبقي غير السيره العطره وداعا لاي مشكله مع اي انسان وخاصه لو كان الانسان تجمعه بك عشره ونحن قدوه للاجيال القادمة ".

وأضاف مصطفى أنه وعمرو صنعا تاريخًا مشرفًا من الموسيقى ولا يوَّد لخلافاتهما أن تعكل صفو أغانيهما، مُتابعًا: "أتمنى ان تستمتع بيه الاجيال القادمه بدون اي شوائب نحن ننشر السعاده اتمني ان يظل في ذهن المستمع هذا الانتاج الموسيقي بدون ربطه بأي صراعات او مشاكل".

وتابع معايدًا كل من صديقه عمرو دياب والفنان القدير محمد منير، قائلًا: "لذلك انتهز فرصه عيد ميلاد علامات الموسيقي عمرو دياب ومحمد منير كل سنه وانتم طيبين قامات كبيره في صناعه الموسيقي تعلمنا منكم الكثير..كل عام وانتم بخير".

يذكر أن الثنائي بدآ تعاونهما في أغنية "خليك فاكرني" عام 1999، وانتهت علاقتهما بأغنية "هيعيش يفتكرني"عام 2020.

بداية خلاف عمرو مصطفى وعمرو دياب

ابتدأ خلاف الفنانين عام 2020، حينما طرح دياب ألبومه "سهران"، ولاحظ مصطفى أن مكانته تقلصت في الألبوم الذي نال الملحن عزيز الشافعي نصيب الأسد فيه.

وزاد الأمر سوءُا حينما طرح دياب أغنية "أماكن السهر"، فرأى مصطفى أن مكانته احتلها عزيز الشافعي، ليشتعل الخلاف بينهما عبر "فيسبوك" وتبدأ فصولا جديدة من الخصومة.

عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب في حبر سري

وخلال ظهور مصطفى في برنامج "حبر سري"، أعرب عن غضبه تجاه دياب حينما سئل عن علاقتهما، إذ أجاب منفعلًا: "ذكر اسمه في حد ذاته أمر بيعصبني جدا".

وتابع: "ده ماجاش عزاني في أمي، مش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده أصلا لأن عندي ردود هتزعل، ومش عايز أجيب الاسم أصلا، خسارة"، مضيفًا: "محدش غالي عليا، الغالية عليا راحت وهي أمي".

وحينما سئل مصطفى عن دور دياب في مسيرته الفنية وشهرته أجاب بانفعال: "الشاعر عادل عمر والفنان الراحل عامر منيب هما من قدماني للجمهور.. وقبل عادل وعامر، ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي الفني".

وأضاف: "مسحت تاريخي مع عمرو دياب، ومبفتكرلوش ذكرى لا حلوة ولا وحشه وعامل له بلوك".



