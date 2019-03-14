قرار نهائي: عمرو يوسف خارج خريطة دراما رمضان 2019

عمرو يوسف خارج خريطة دراما رمضان 2019

أكد مصدر مطلع مصدر من داخل شركة فنون مصر إن مسلسل النجم عمرو يوسف تم تأجيله بشكل نهائي ولن يلحق بموسم دراما رمضان المقبل، حسب موقع صدى البلد.

وأضاف المصدر إن العمل ربنا يتم تأجيله إلى رمضان ٢٠٢٠ حيث يحتاج الكثير من الوقت لتحضيره وإن الشركة مصرة على عرضه داخل شهر رمضان.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل (طايع)، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي. وهو عمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.