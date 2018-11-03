عمرو يوسف و كتدة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى...صورة

عمرو يوسف و كتدة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

أعلن الممثل المصري عمرو يوسف عن ولادة طفلته الأولى من زوجته الممثلة السورية كندة علوش.

ونشر يوسف عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وهو يحمل الطفلة ويعانقها بين يديه دون إظهار وجهها وعلّق عليها بالقول: (الحمد لله و الشكر لله وصلت بنتنا بالسلامة، إنها طفلة)، حسب موقع الفن.

يذكر ان كندة علوش كانت قد أعلنت منذ شهر خبر حملها لأول مرة من زوجها الممثل عمرو يوسف بعد مرور 6 اشهر عليه، وشكل الامر مفاجأة سارة لمحبيها الذين عبروا عن سعادتهم لأنها تعيش تجربة الامومة.