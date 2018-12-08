عمرو يوسف يوثق مراحل نمو طفلته بالصور و يوجه هذه الرسالة لجمهوره

عمرو يوسف يوثق مراحل نمو طفلته بالصور

يحتفي الفنان عمرو يوسف، بطفلته حياة، التي رزق بها و زوجته الفنانة كندة علوش، فى بداية شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وقد حرص عمرو يوسف، على توثيق مراحل نمو مولودته الأولى لحظة بلحظة، بالتقاط الصور معها.

والتقط الفنان عمرو يوسف، صورة مع ابنته حياة، تظهر فيها أيديهما فقط، حيث كان يمسك يديها الرقيقة الصغيرة بين يده، معلقًا على الصورة التى شاركها مع جمهوره، (نهاركم سعيد.. رسالة من حياة عمرو يوسف)، حسب اليوم السابع.