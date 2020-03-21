عمرو يوسف يتكفل بـ100 أسرة مصرية متضررة من (كورونا)

أعلن النجم عمرو يوسف قبوله تحدى شيكو والمؤلف أمير طعيمة، فى إطار الدعوة التى أطلقها عدد كبير من النجوم للتكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول تحت اسم (تحدي الخير) مؤكدا أنه سيتكفل بـ100 أسرة الشهر المقبل.

ونشر عمرو يوسف فيديو عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، يقول به (القعدة في البيت حاجة صح جدا عشان كورونا متنتشرش لكن القعدة فى البيت صعبة على ناس كتير عشان اكل عيشهم .. وقبلت تحدى شيكو وأمير طعيمة وأحاول اتكفل بـ100 أسرة الشهر ده وبنقل التحدي ليسرا وتامر حسني وأمير كرارة وأصالة وهند صبري).