عمرو يوسف يوجه هذه الرسالة لكندة علوش في عيد ميلادها

حرص الفنان عمرو يوسف، على تهنئة زوجته الفنانة كندة علوش، في عيد ميلادها الذي صادف أمس الجمعة.

وقام عمرو يوسف، بنشر صورة له بصحبة كندة علوش عبر حسابه الرسمي على تطبيق (انستجرام)، وعلق عليها قائلًا: (كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي، يا صديقتي، اتمنى ان كل احلامك تتحقق .. لكن اعملي حسابك اني ديمًا اكون فيهم)، حسب موقع صدى البلد.

يذكر أن الفنانة كندة علوش تعاقدت على بطولة حكاية جديدة من مسلسل (إلا أنا) وتحمل اسم مؤقت وهو (ضي القمر) من 10 حلقات، وتخرجها مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء.