عمر العبداللات يطرح كليب أحدث أغنياته (هوابونوبونو)

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات أجدد أعماله الغنائية، الذي حمل اسم (هوابونوبونو)، والذي تم تصويره في القاهرة ،وتعاون خلال الكليب لأول مرة مع المخرجة المصرية هبة غندور، كما تجدد الأغنية تعاونه مع الشاعر مهدي الشيخ، بينما لحنها العبداللات بنفسه ووزعها عمر الصباغ.

وبخصوص اسم الأغنية الذى فاجأ الكثيرين (هوابونوبونو)، فقد كشف المطرب أن معناه (دعوة إلى التصالح مع الذات وحب الحياة وتصحيح أي علاقة إنسانية بالتسامح ونبذ الكراهية والتعصب والحقد، وتدعو الناس للمبادرة بذلك عبر التعبير بأربع كلمات هي (آسف، سامحني، أحبك، وشكراً).

و تأتي هذه الأغنية عقب آخر حفلاته في الأردن، بعد مشاركته في فعاليات مهرجان صيف عمان على المدرج الروماني وحفلته الكبرى في مدينة العقبة.