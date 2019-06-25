عمر العبد اللات يفتتح فعاليات مهرجان جرش

يستعد الفنان الأردنى عمر العبد اللات لوضع بصمته الغنائية في افتتاح فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جرش الموسيقي الدولي، بحفل جماهيري ضخم يحتضنه المسرح الجنوبي مساء الخميس 18 يوليو/تموز، حسب اليوم السابع.

وينضم العبد اللات الملقب بـ(صوت الأردن) لنخبة من ألمع النجوم العرب المشاركين فى إحياء الدورة الربعة والثلاثين، منهم اللبنانية نانسي عجرم والكينج محمد منير والموسيقار مارسيل خليفة والفلسطيني محمد عساف، ويعد جرش الكرنفال الموسيقي الأقدم والأهم في الأردن وتحتضنه سنويًا المدينة الأثرية شمالي البلاد، كما يعتبر الوجهة الأساسية في مجال السياحة والفنون فى المملكة.