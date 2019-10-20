عمر كمال في دبي أوبرا

يحيي المغني الفلسطيني عمر كمال حفلاً مميزاً في دبي أوبرا. حصد الفنان الشاب لنفسه مكانة مميّزة في عالم الموسيقى العربية، من خلال الجمع بين موسيقى الجاز والأنغام العربية.



يستوحي النجم أعماله من فرانك سيناترا، ومحمد عبد الوهاب، وفيروز. وقد أطلق كمال مؤخراً ألبومه الثاني "شو مي ذا لايت". انضم إليه واستمع إلى أشهر أغانيه الجديدة وأغان ألبومه الأول "سيرينيد" في 15 ديسمبر.

التاريخ 15 ديسمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع دبي أوبرا الهاتف +971 4 440 8888 رسم الدخول تبدأ الأسعار من 195 درهم الدخول 8 مساءً الموقع الإلكتروني https://www.dubaiopera.com/events/omar-kamal/