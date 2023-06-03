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عمر كمال و سارة الزكريا يتصدران الـ(ترند) بـ(يا بيبي)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 03 حزيران / يونيو 2023 - 03:21
عمر كمال و سارة الزكريا في أغنية (يا بيبي)
عمر كمال و سارة الزكريا في أغنية (يا بيبي)

البوابة-تصدر الفنان عمر كمال الـ(ترند) بعد أن حقق نجاحاً كبيراً بطرحه أحدث أغانيه بالتعاون مع المغنية اللبنانية سارة الزكريا و التي حملت اسم (يابيبي).

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وعلق عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع (إنستغرام) قائلا: (الأغنية تريند رقم ٥ وبيكم هتبقى رقم ١ بأذن الله).

عمر كمال و سارة الزكريا

هذا وكان  الفنان المصري قد شدد على  أن أغنيته الجديدة ( يا بيبي) التي يشارك فيها الغناء مع الفنانة اللبنانية سارة الزكريا، لا تحتوى على أي ألفاظ خارجة مثلما أشيع، وانها اغنية ملتزمة.

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يذكر ان أغنية (يا بيبي) من كلمات: عمرو قطب، ألحان: خالد سلطان و ليد سمارة ، و توزيع: اسلام شيبسي.


 

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