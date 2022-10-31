و عمر كمال يجري عمليات تجميل ايضا و هذه هي النتيجة...

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، عن الظهور الأول له بـ"اللحية" بعد اجراءه عملية جراحة لتجميل زراعة شعر (الذقن).

ونشر عمر، صورا بعد العملية، عبر خاصية (ستوري) حسابه على (إنستغرام)، وعلق: (وحشتوني).

وغاب عمر كمال، عن حضور اجتماع نقابة المهن الموسيقية الذي عُقد خلال الأيام الماضية، لأسباب متعلقة بإجراءه العملية بحسب تعبيره.

وكتب كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك):(عملت عملية (جراحية) في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس).