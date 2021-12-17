عمر كمال يستبدل (خمور و حشيش) بـ(رشوف و جميد) لأجل الأردنيين

أحيا الفنان عمر كمال حفلا في الأردن مؤخرا، ومن المقرر عرضها ليلة رأس السنة.

ونشر عمر كمال مقطعا من الحفلة وهو يغني (بنت الجيران)، وعلق كاتبا: (وأشرب رشووف وجميد، عشان الأردن، أستنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى ف الأردن رؤيا).

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أحالت عمر كمال للتحقيق مؤخرا بسبب تصريحاته الأخيرة عن سبب تغييره لكلمات (بنت الجيران) في حفله في المملكة العربية السعودية الى ؛(تمور وحليب).وجاء قرار نقابة المهن الموسيقية بعد تصريحات عمر كمال أن سبب استبداله لكلمتي (أشرب خمور وحشيش) إلى (تمور وحليب) في أغنيته الشهيرة (بنت الجيران) في حفله الأخير بموسم الرياض، وعلل ذلك بـ(أنا واقف على أرض طاهرة).

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر: (مصر وطن مُقدس ومُصان عرفت التوحيد قبل الأديان واستأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذ وأمان وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد؛ لكن مصر لا تُهان).

بدوره برر عمر كمال فى مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج (على مسئوليتي): (أنا طلعت في حفل بالسعودية، وغيرت كلمات الأغنية من زمان، والأغنية مفيش فيها أي كلمة مخالفة سواء فى مصر أو فى أي دولة عربية.. وأنا كنت بهرج مع الجمهور السعودي).