عن التغيير في ملامحها نوال الزغبي تعترف: شوهت وجهي!

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سر التغير الملحوظ فى ملامحها خلال الفترة الماضية ، وذلك في أحد اللقاءات التليفزيونية.

اعترفت الزغبي للمرة الأولى، في حلقة من برنامج (مجموعة إنسان)، المذاع على فضائية (إم بي سي) السعودية، طوال شهر رمضان، أنها شوهت وجهها بفعل أشخاص بلا ضمير.

الزغبي أكدت أنها قامت بالحصول على احدى العقاقير التجميلية من أجل أخفاء بعض التجاعيد فى وجهها ، بالإضافة الى رغبتها فى تكبير حجم شفاهها ، الا ان الطبيب أعطى لها عقار خطًا ، وهو ما أدى إلى حدوث انتفاخ في وجهها، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت نوال انها تقوم حاليا بالمتابعة مع احدى الاطباء لعلاج تلك الأضرار التى لحقت بها بسبب هذا العقار الخطأ ، مؤكدة أنها لجأت إلى الأمر فى البداية بعد نصيحة صديقه لها أكدت أن الأمر برمته سيزول بعد 6 أشهر فقط.