عن خبر خطوبتها سوسن بدر ترد: (بلاش إشاعات سخيفة!)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر وعلقوا عليها(من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع).

النجمة سوسن بدر علقت على الامر قائلة : (كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتي على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة)، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر أن الفنانة الكبيرة سوسن بدر كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل (ونحب تانى لية)، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد أخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمي، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.