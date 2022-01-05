عن خضوعها لعمليات تجميل جديدة نجوى كرم: (شو الفرق؟!)

بعد ظهورها في آخر جلسات التصوير بشكل مختلف، قالت النجمة اللبنانية نجوى كرم فى أول تعليق لها على إجرائها عملية تجميل جديدة، إن الإجابة ليست مهمة، ولكن المهم النتيجة التي تظهر للجمهورعبرجلسات التصوير وأعمالها الفنية، واشارت إلى رغبتها الدائمة في الظهور كل مرة أحلى من المرة السابقة.

وفى لقاء تليفزيوني لأحد القنوات من خلال برنامج the insider بالعربي، قالت فيه : (عبالي أتحلى دايما، عبالي كل سنة جدد عن سنة فبلاقي حالي بلمسات حلوة عم صير أحلى). وردا على سؤال مقدم البرنامج إيلي نخلة حول خضوعها لجراحة تجميل جديدة من عدمه قالت: (شو الفرق إذا عاملة عمليات أو لاء؟ يهمنا النتيجة). وتابعت: (دوما أسعى لزيادة جمالي برتوش تجميلية ومكياج).

وأكدت نجوى أنها بدأت بالتحضير لأعمال جديدة ولكن جميعها تحت التحضير، ورفضت الكشف عن تفاصيلها، بينما أشارت إلى استعدادها لتقديم حفل جديد فى دبي يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري يجمعها بالنجم العراقي كاظم الساهر، فيما كانت استقبلت العام الجديد بحفل مع ناصيف زيتون.