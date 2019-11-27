عن صورها المتداولة شيرين سيف النصر تؤكد: ليست صوري!

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة قالوا إنها للفنانة شيرين سيف النصر، رغم أن الصورة لا تشبه الفنانة ، وبعد تداول الصورة بشكل كبير، خرجت النجمة عن صمتها وتحدثت قائلة: (أنا موجودة في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقي و سأعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلقت شيرين، على الصورة المتداولة على صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لها، قائلة ( هذه صورشبيهتي ولكنها ليست صوري لافتة أنها لم تدخل المحكمة أثناء محاكمة السيدة التي سرقتها، ولكنها حضرت في النيابة منذ 5 شهورفقط).

وأبدت الفنانة استيائها من تداول الصور بكثرة على أنها هي، متسائلة ما هو الغرض من تلك الضجة في الوقت الحالي، مضيفة (بالنسبة لي معرفش الناس بتجبيب الحاجات دى منين والصورة ليس لها علاقة بي نهائيا).

يذكر أن شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، و قد قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات التي ما زال يحرص الجمهورعلى مشاهدتها في كل إعادة عبر القنوات الفضائية المختلفة، منها:(من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه، غاضبون وغاضبات)، كما شاركت في بطولة أفلام منها سواق الهانم، و أمير الظلام.