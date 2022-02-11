عودة فضل شاكر و حقيقة تدهور وضعه الصحي

نفى الموزع الموسيقي علي أباظة، صحة ما تردد عن معاناة المطرب فضل شاكر، من أزمة صحية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

الموزع الموسيقي علي أباظة قال: (الفنان فضل شاكر تعافى تماما من إصابته بالفيروس، في أبريل الماضي، وحاليا صحته جيدة جدا)، حسب موقع مصراوي.

و فنيا يعود النجم اللبناني فضل شاكر إلى جمهوره من جديد بألبوم غنائي كامل وذلك بعدما طرح خلال الأعوام الماضية العديد من الأغنيات المنفردة لجمهوره بعد عودته للساحة الغنائية بعد فترة من الغياب.

ويضع فضل اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل اسم (بجامل ناس) ويتعاون فيه مع شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم، تمهيدًا لطرحه للجمهور خلال الفترة القليلة المقبلة.