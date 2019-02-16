عيد الحب يُشعل حرب كلامية بين ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج!

وردّت ياسمين على رسالة المعجب الذي كتب لها: "بحبك يا ياسمين"، قائلة: "قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه"، ما فسّره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة الذي تزوّج من الفنانة ريهام حجاج.

من جهتها اكتفت حجاج، بنشر فيديو يجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وخلال الفيديو وجّه حلاوة رسالة قال خلالها: "مش أي حد يشتري ورد أبقى أنا اللي بعتهوله... أنا بشتري ورد لمراتي بس".

يذكر أنّ حلاوة انفصل عن عبدالعزيز قبل عام ومرّت فترة طلاقهما، إذ ظلّ الثنائي يتكتم على الخبر، لكنّه انتشر عقب زواج الأول من حجاج قبل أشهر عدة لتصبح الأخيرة بعيدة من الاتهامات التي طالتها باختطاف حلاوة من زوجته الأولى.