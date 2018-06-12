سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة لها تجمعها مع ابنتها تاليا، والتي اتمّت السبعة أعوام وبكلمات مؤثرة عايدت ابنتها عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي هذا الصدد كتبت سيرين تعليقًا وقالت: " صارو سبع سنين كل يللي بتمنالك ياه تعيشي بسلام وبفرح عمرك كله يا اميرتي الصغيرة #عيد_ميلاد #تاليا #فرح #ابنتي".

تفاعل المعجبين مع هذه المناسبة وهذه الصورة لسيرين وابنتها، وتمنوا العمر المديد لتاليا، وأعجبوا بجمال الصورة وعفويتها ونقاء روح طفلة سيرين والبعض علق وقال: "صباح الورد والياسمين على سيرين الرب يحميلك ياها وتشوفيها بأعلى المراتب الله يطول بعمرك ل تشوفي اولاده بحبككك ومووووت فيكي يأأغلى الناس على قلبي سيسو".

على صعيد آخر، تحدثت سيرين في أحد المقابلات وقالت: سيرين عبد النور ليست الشخص التي يعلق عليها شيء لا يشبهها، ولم تقم بالدفع للصحافة للتحدث عن أحد وأن كل شيء يصلني من خلف الكواليس، وسأخرج يومًا ما للتحدث عن هذا الأمر وأتمنى الخير للجميع.

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