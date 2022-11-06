عيد ميلاد سحر رامي كان يوم وفاة زوجها حسين الإمام.. وتروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

حلَّت الفنانة المصرية سحر رامي ضيفة في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها الشخصية والمهنية، وكن من أبرز المواضيع التي تطرقت لها اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الراحل الفنان حسين الإمام.

اللحظات الأخيرة في حياة حسين الإمام

كشفت سحر رامي أن زوجها حسين توفي يوم ميلادها، وروت تفاصيل الواقعة الأليمة، حيث كانن تقيم حفل عيدميلادها بتواجد مجموعة من الحضور، ولأن الجو كان حار، توجَّه حسين الإمام إلى الحمام ليستحم، وحينما لاحظت تأخره، صعدت للإطمئنان عليها، وطرقت عليه الباب، ليطلب منها الدخول، لافتًا إلى أنه غير قادر على الاتقاط أنفاسه.

وحال دخولها الغرفة، ارتمى في أحضانها بشكل مفاجئ على السرير، ومكث خمس دقائق وهي في حالة من الصدمة، والتقطأنفاسه الأخيرة.

وأوضحت رامي أن زوجها كان في حالة صحية جيدة ولم يعاني من أي مشاكل، لكن كان سبب وفاته نتيجة تعرضه لجلطة في الشريان التاجي، وأخبرهم الطبيب أنه كان من الصعب إنقاذ حياته إلَّا بحقنة الأدرينالين في القلب كان يتوجب أن يأخذها خلال 10 دقائق، وفي حال تمكنوا من إنقاذ حياته، كان سوف يعيش إمام مصابًا بالشلل أو العمى.

سحر رامي تكشف حسين الإمام تنبأ بوفاته

واستذكرت سحر حديث جرى بينها وبين حسين قبل وفاته، إذ أخبرها أنه سيتوفى في عزيمة، كما أنه سيفارق حياته قبلها، وهذا ما حصل.

كما روت تفاصيل وقعت بينهما قبل حفل عيد ميلادها، قائلة: "رجع من بيروت بالليل الجمعة، وعملنا حفلة عيد الميلاد السبت الصبح، لأنه كان لازم يسافر يوم الأحد، وإحنا رايحين بيتنا اللي على الطريق الصحراوي اللي بنعمل فيه الاحتفالات دايمًا، كنا بنتكلم مع بعض عن مستقبل ابننا (سالم) وسفره للدراسة لبلجيكا ومستقبل ابننا (يوسف) وهكذا، فقالي إننا هنبيع كل حاجة وهنعيش في الخارج مع الأولاد، هو كان مخطط لكده، فأنا قلت له يا مين يعيش، ده كان الحوار اللي دار بيننا يوم عيد الميلاد صباحًا، وهو توفى في نفس اليوم في الساعة 6.30 مساءً".

ولفتت إلى أنه كان آخر يوم تقيم فيه حفل عيد ميلاد لها.