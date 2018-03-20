زوجة ماجد المصري تعايده بطريقة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده!

ماجد المصري

نشرت رنا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري صورة رومانسية تجمعها بزوجها وهي تحتضنه من الخلف، فيما يظهر هو ممسكًا بقالب من الحلوى على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بمناسبة عيد ميلاده وكتبت معلقة: "كل سنة وأنت روح قلبي كل سنة وأنت ضهري وسندي ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي ربنا مايحرمنا منك أبدا يا أغى من حياتي".

ورنا أبو النصر هي الزوجة الثانية للفنان ماجد المصري وله منها ابن وابنة، وله من زوجته الأولى فتاة شابة تدعى ماهيتاب بالإضافة إلى ابنه احمد والذي كان قد أعلن خطوبته في وقت سابق.

هذا وكان المصري قد بارك عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لابنته ماهيتاب بعد قراراها بارتداء الحجاب مؤخرًا.