"عيلة طابقين".. عمل كوميدي يتناول قضايا مختلفة بأسلوب مميز

بدات مجموعة المرز العربي الإعلامية بالاستعداد للموسم المقبل من خلال مجموعة مميزة من الاعمال الفنية.

عيلة طابقين مسلسل كوميدي يضم نخبة من النجوم

وتضم الخطة الفنية التي وضعتها مجموعة المركز العربي الإعلامية العديد من الأعمال المنوعة، من أبرز الاعمال التي باشر المركز العربي تصويرها مسلسل عيلة طابقين الذي ينتمي إلى فئة الكوميديا.

العمل من توقيع المخرج سائد بشير الهواري ويضم نخبة من النجوم العرب، يتناول العمل قضايا إنسانية ويعالج مشاكل الواقع.

وتدور فكرة العمل على عرض تجارب مختلفة ومنوعة من خلال زوار أحد الفنادق، وهو عمل متصل منفصل، يقدم في كل يوم قصة مميزة من خلال شخصية جديدة تزور هذا الفندق، لتتنوع القصص والقضايا.

نص المسلسل من كتابة مجموعة من الكتاب تحت اشراف المنتج طلال العواملة، يتكون المسلسل من 30 حلقة مدة كل حلقة 30 دقيقة.

ومع بداية كل حلقة يجد المشاهد نفسه أمام مشهد تشويقي يحمل سؤالًا للجمهور، فيما تتواجد الإجابات ضمن سياق الأحداث.

وعن مسلسل عيلة طابقين قال المنتج طلال العواملة: "البيت مكان حميم، والعائلة نواة أي مجتمع، وبقاؤها سليمة مُتحدة مُتحابة، تُبقي المجتمع بخير، ولعل هذه الفكرة تستحق الاستحضار اليوم، في ظل الانتشار الكثيف للذاتية في الحياة الواقعية، ورغم أهمية الفرد وذاته، إلا أن قيم العائلة مهمة أيضاً، وقد تُشكل اليوم حلاً أساسياً ضمن مجموعة الحلول الممكنة لاستعادة الأفراد هويتهم، ولعل الكوميديا التي يقدمها المسلسل تحاول أن توصل هذه الفكرة، بأسلوب ترفيهي مشوق، حتى لا تكون مجرد تجربة دون أي جدوى أو هدف".

أبطال مسلسل عيلة طابقين: