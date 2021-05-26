عيلة 7 نجوم وفيروس كورونا.. هل تنبأ المسلسل بالوباء؟

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من احدى حلقات المسلسل السوري الشهير عيلة 7 نجوم، ويتحدث المشهد عن تعرض نجوم العمل ضمن سياق أحداث الحلقة للإصابة بفيروس كورونا.

وأثار هذا المشهد ضجة كبير لتناول العمل الذي تم إنتاجه في عام 1997 فيروس كورونا الذي انتشر منذ ما يقارب العام حول العالم.

ويظهر النجوم المشاركون في المشهد وهم يتحدثون عن عدوى تنتقل من خلال التنفس لفيروس كورونا المستجد والتي ادت لوفاة عدد منهم، فيما تشير إحدى البطلات إلى أن السبب اصابتهم بفيروس كورونا.

وتفاعل الجمهور مع المشهد متسائلين كيف تنبأ العمل الذي عرض قبل ما يقارب الـ 24 عامًا بالفيروس، واستذكر البعض إحدى حلقات المسلسل الشهير مرايا والذي تحدث عن نوع من أنواع الانفلونزا وارتداء الكمامات وتأثير الإعلام على خوف الناس، بالإضافة لصناعة اللقاح.

وأشار البعض إلى أن ما لا يعمله الكثيرون أن فيروس كورونا موجود منذ سنين، وأن السلالة المنتشرة حاليًا هي الكوفيد - 19 لذلك فإن الحديث عن الفيروس في أي عمل سابق ليس توقع للأحداث.

وبالحديث عن مسلسل عيلة فهو الجزء الثالث المكمل لأحداث عيلة 5 و6 نجوم، وشكلت هذه السلسلة ظاهرة فنية حيث ما زال العمل يحظى بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية جدًا حتى يومنا الحالي.

ويتناول العمل قصة عائلة سورية فقيرة تعيش العديد من الظروف والمواقف في إطار كوميدي، ويعتبر المسلسل بمواسمه الأربعة أول مسلسل عربي من نوعية السيت كوم حيث تم تمثيله فقط بالتصوير الداخلي على طريقة (الديكور الواحد) ولم تخرج لقطات الكاميرا من ساحات المنزل وغرفه وممراته الخارجية طوال الأجزاء الأربعة.

وشارك في الجزء الثالث "عيلة 7 نجوم" نخبة من النجوم أبرزهم سامية الجزائري، أيمن رضا، باسم ياخور، نورمان أسعد، شكران مرتجى، شادي زيدان، حسام تحسين بك وآخرون، وهو من تأليف دكتور ممدوح حمادة وإخراج هشام شربتجي.

فيما شارك في الجزء الثاني منه "عيلة 6 نجوم" سامية الجزائري، أيمن رضا، باسم ياخور، رولا ذيبان، كاريس بشار، حسام تحسين بك.

أما الجزء الأول "عيلة 5 نجوم" فكان من بطولة سامية جزائري، أندريه سكاف، أمل عرفة، فارس الحلو