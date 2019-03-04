غادة ابراهيم والمخرج المصري خالد يوسف

لا زالت الأخبار التي يتم تداولها حول الفيديوهات الإباحية للمخرج والبرلماني المصري خالد يوسف الشغل الشاغل في أوساط الشارع المصري والعربي، وخاصة أن العديد من الأسماء المشهورة في عالم الفن قد كُشف عن تورطها في مقاطع جنسية وفاضحة وشكل ذلك صدمة للكثيرين.

وكانت الفنانة المصرية غادة ابراهيم قد أقحمت في قضية الفيديوهات الفاضحة وانتشر عنها أن هناك مقطع مسرّب لها يجمعها بالمخرج خالد يوسف في أوضاع مخلة، وهو الشيء الذي نفته جملة وتفصيلًا، حيث قامت بتقديم بلاغ للنائب العام ضد صحيفة "الوطن" التي كانت قد نشرت اسمها في القضية سابقًا، وهو الأمر الذي عرضها للإحراج والتساؤلات من قبل أهلها وأصدقائها وجمهورها حول ما تم تدواله عنها.

وطالبت الفنانة المصرية النائب العام بأن يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة والمحامي الذي كان مصدرًا لنشر الأخبار المغلوطة عنها ومحاولة تشويه صورتها الفنية والاجتماعية والتي تسببت لها بالإيذاء النفسي.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف كانت أيضًا قد سبقت غادة ابراهيم وتقدمت ببلاغ للنائب العام لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن زج اسمها في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف ومحاولة تلطيخ شهرتها عن طريق ضم اسمها لقائمة الضحايا، مثل ما حدث مع الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.

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