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غادة عادل تتلقى رسالة قوية من طليقها مجدي الهواري، فماذا قال لها؟

غادة عادل تتلقى رسالة قوية من طليقها مجدي الهواري، فماذا قال لها؟
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