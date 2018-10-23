غادة عادل تتلقى رسالة قوية من طليقها مجدي الهواري، فماذا قال لها؟

الفنّانة غادة عادل وزوجها السابق المخرج مجدي الهواري

شارك المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، صورة قديمة لفيلمه "55 إسعاف"،وظهر فيها نجوم ذلك العمل في ذاك الوقت، وكانت من بينهم طليقته الفنّانة المصرية غادة عادل والتي كانت في بداية مشوارها الفني آنذاك.

وترك الهواري تعليقًا على الصورة قال فيه: " من العرض الخاص لفيلم 55 اسعاف ابنائي من العرض الخاص لفيلم 55 اسعاف صورة تحمل شقي عمري والسنين بتوفيق من الله واجتهاد كبير كنّا سبب في صناعة هولاء النجوم".

View this post on Instagram A post shared by Magdy Elhawary (@magdyalhawary) on Oct 21, 2018 at 5:20am PDT

وعلى ما يبدو أن المخرج مجدي الهواري لم يقم بنشر الصورة عبثًا، حيث فسر البعض هذا الأمر بأنه يوّجه رسالة للفنّانة غادة عادل أنه هو سبب رئيسي في نجوميتها التي وصلت إليها، وخاصة أنه قام بإخراج معظم أعمالها الفنية الناجحة في بداية مشوارها.

الجدير بالذكر أن مجدي الهواري وغادة عادل انفصلا مؤخرًا بعد زواج دام 20 عامًا نتج عنه 5 أبناء، وإضافة إلى ما سبق كانت تربطهما العديد من المشاريع الفنّية، إلّا أنهما قررا الانفصال قبل شهر من الآن، وحتى تستمر أعمالهما بشكل طبيعي، أكد كل منهما بأن علاقة الصداقة والإحترام المتبادل ستبقى قائمة حتى بعد الطلاق.