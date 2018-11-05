غادة عادل تثير الجدل بعد ارتدائها لطرحة زفاف في عيد الهالوين

غادة عادل

تداولت المواقع صورًا للفنّانة المصرية غادة عادل برفقة أصدقائها ، وذلك احتفالًا بعيد الهالوين، حيث تعرّضت للكثير من الانتقادات وأثارت موجة من التعليقات بسبب ارتدائها طرحة زفاف كتنكر لهذه المناسبة.

وكانت المذيعة إنجي علي قد نشرت من خلال حسابها على موقع إنستغرام صور تظهر فيها أجواء الاحتفال بالهالوين وظهرت برفقتها غادة عادل التي اعتمدت إطلالة غير مسبوقة وارتدت طرحة زفاف، ممّا أثار الجدل بين المتابعين الذين بدأوا بتحليل الأسباب التي دفعت غادة عادل للظهور بهذا التنكر.

وفسر البعض ظهور غادة عادل بطرحة الزفاف في الهالوين بأنها تشير إلى أن الزواج من أكثر الأفكار المرعبة في الحياة، وخاصّة بعد أخبارها الأخيرة وانفصالها عن زوجها المخرج مجدي الهواري.

من ناحية أخرى، تشارك الفنّانة غادة عادل في بطولة فيلم "نادي الرجال السرّي" والذي يتم تصويره في الوقت الحالي، وستكون إلى جانب النجم كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى مشاركة الفنّانة السورية نسرين طافش.