غادة عادل و طليقها يحتفلان بتخرج ابنهما

احتفلت الفنانة غادة عادل بتخرج ابنها احتفلت الفنانة غادة عادل بتخرج ابنها عبد الله من المدرسة. وشاركت جمهورها بالاحتفال بصور نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع (إنستغرام).

وشهد حفل تخرج عبد الله الهواري، أحدث ظهور لغادة عادل مع طليقها المخرج مجدي الهواري وأولادهما الأربعة عبد الله ومريم وعز الدين وحمزة.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة غادة عادل كان مسلسل (احلام سعيدة) الذي تم عرضه في شهر رمضان المنقضي. و شارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين والفنانات، من بينهم، يسرا، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، تامر هجرس، عماد رشاد، أوتاكا، نبيل نور الدين، سامي مغاوري، ومن تأليف الكاتبة هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.