غادة عبدالرازق

يتواجد عدد من نجوم الفن والمشاهير في المغرب حاليًا من أجل المشاركة في الاحتفالات الخاصة بمناسبة تخليد المغرب لذكرى المسيرة الخضراء، والمقامة في مدينة العيون.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة المصرية غادة عبدالرازق والتي شاركت جمهورها عبر إنستغرام بفيديو لها من مراكش وهي ترقص إلى جانب فرقة مغربية رقصة فلوكلورية تُدعى "الدقة المراكشية".

وتظهر عبدالرازق في الفيديو مُرتدية فستان طويل باللون الزهري، تميز بقصته من الأعلى والتي جاءت على شكل حرف V وكشفت عن جسدها.

وفيما يخص تسريحة الشعر اختارت الفنانة المصرية ان ترفع شعرها بالكامل للأعلى، وتفاعل عدد كبير من متابعي عبدالرازق مع الفيديو.

ومن النجوم الذين سافروا للمغرب أيضًا الفنانة المصرية روبي، والفنانة العراقية شذى حسون، بالإضافة لبعض نجوم المغرب مثل سلمى رشيد والإعلامية مريم سعيد، ويتواجد في المغرب أيضًا نجم كرة القدم اللاعب رونالدينو.

يُشار إلى انه وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت وبكثرة مجموعة صور للاعب رونالدينو مع النجوم العرب، حيث حرصت النجمات على التقاط الصور معه لتنتشر بكثرة وتتحول الصور لمادة ساخرة.