غادة عبدالرازق

تعرضت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق لهجوم كبير وانتقادات واسعة بعد قيامها بنشر فيديو عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وتظهر عبدالرازق في الفيديو خلال جلسة وضع مكياج، وقد ارتدت روب الحمام فقط على جسدها العاري.

وتظهر الفنانة المصرية في الفيديو وقد كشف روب الاستحمام عن جسدها من الأعلى بطريقة مثيرة، كما وقامت عبدالرازق بالغناء خلال وضعها المكياج.

وتعرضت عبدالرازق لهجوم كبير من قبل عدد من متابعيها بسبب إطلالتها الجريئة جدًا في الفيديو، حيث اعتبر عدد منهم أنه كان من الأفضل ان تظهر مٌرتدية ملابسها، أو لا داعي لتصوير ونشر هذا الفيديو.

فيما طالبها عدد كبير باحترام تاريخها الفني وسنها، وعدم الظهور مرة أخرى بمثل هذا الموقف وهذه الإطلالة، فيما علق عدد آخر على خسارتها للوزن معتبرين انها بالغت في هذا الأمر وانها كانت اجمل قبل فقدانها الكثير من وزنها.

يُشار إلى ان الفنانة المصرية كانت قد حققت نجاح كبير من خلال مسلسلها "ضد مجهول" والذي شاركت فيه بالموسم الرمضاني الماضي إلى جانب عدد كبير من النجوم من بينهم روجينا، حنان مطاوع، فراس ابراهيم، دياب.