غادة عبد الرازق تثير جدلا بعد اعلانها زواجها من شاب يصغرها بالسن

لا تزال حلقة الفنّانة المصرية غادة عبد الرازق ببرنامج (عايشة شو) تثير جدلاً كبيراً خاصّة بعد أن وجّهت سؤالاً عن زواجها من شخص أصغر منها، لتردّ غادة بالإيجاب.

وبعدما أكدت خبر زواجها من شاب أصغر منها، وجّهت لها مقدمة البرنامج الإعلامية عائشة عثمان سؤالاً آخر قائلة: (أحمد فلوكس؟)، الأمر الذي نفته الفنانة على الفور، قائلة: (عمري ما اتجوزت فلوكس، لكن آخر جوازة ليا كانت من شخص أصغر مني، بدون ذكر اسمه)، حسب موقع دنيا الوطن.

بدوره، علّق الفنان فلوكس على تلك الشائعة، ونشر مقطعاً من الحلقة، عبر حسابه الرسمي على تطبيق (إنستغرام)، وعلق قائلاً: (غادة من أجدع الناس اللي اشتغلت معاهم، ونجحنا مع بعض جداً، بتحب شغلها جداً، وجدعة جداً، "برج السرطان زيي كل سنة وأنتِ طيبة وربنا يكرمك يارب).



