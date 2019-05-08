غادة عبد الرازق تثير دهشة الجميع بعدد زيجاتها.. ولا مانع من زواج جديد!

حلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج "عايشة شو" الذي يذاع عبر قناة النهار المصرية، وتحدثت خلال اللقاء عن الجانب الإنساني والشخصي في حياتها، بعيدًا عن الكاميرات والشهرة والأضواء التي حصدتها خلال مسيرتها الفنية.

وكانت عبد الرازق قد أثارت دهشة الجميع وصدمت البعض بعدما اعترفت بعدد المرات التي تزوجت فيها، والتي بلغت خلال حياتها 10 أو 11 مرة، مشيرة إلى أن أول زواج لها كان في عمر الـ18، وأنجبت وقتها ابنتها الوحيدة روتانا.

وأكدت غادة عبد الرازق أنه لا يوجد هناك أي مانع من زواج جديد بعد كل هذه المرات، ولكن يجب أن يكون الشخص الذي يريد الارتباط بها يراها ويحبها كإنسانة وليست كفنانة، وعلى جميع الأحوال هي لا تركض خلف هذه الأمور في الوقت الحالي وتهتم فقط بابنتها وحفيدتيها خديجة وجويرية.

على الصعيد الفني، تخوض غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "حدوتة مرة"، وهو من بطولة محمد شاهين، ومجدي كامل، وعايدة رياض، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغنت الفنانة أنغام أغنية تتر المسلسل.

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