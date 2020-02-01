غادة عبد الرازق تحتفل بانطلاق تصوير فيلم (غرفة 9)

احتفلت النجمة غادة عبد الرازق ببدء تصوير أولى مشاهد فيلمها الجديد عن عالم الجريمة والغموض والتشويق (حفلة ٩) داخل استديو تمتلكه بمنطقة ابو الهول بجوار أهرامات الجيزة بحضور صناع العمل والفنانين المشاركين كمال أبو رية، أحمد وفيق نهال عنبر، صبحي خليل ،عبد المنعم ربيع الذي يتولي إخراج وإنتاج العمل وتغيب عن التواجد الفنان طارق لطفي وهو تأليف عمر عبد الحليم، حسب موقع دنيا الوطن.

غادة أشارت أن (حفلة ٩) هو إسم المكان الذي تدور به أحداث العمل ونفت علاقته ب بفيلم (موعد علي العشاء) لسعاد حسني وحسين فهمي لكنها أكدت علي احتواء فيلمها علي جريمة وغموض وتشويق مثير وتتوقع أن ينال اعجاب الجمهور بقوة وتكتمت تفاصيل دورها إلا أنها كشفت بأنها تجسد شخصية (روز) رافضة الباليه المعتزلة والتي لديها ابنة.

على جانب آخر استقرت الفنانة غادة عبد الرازق على المسلسل الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2020، وهو مسلسل (سلطانة المعز) وينتمي للدراما الشعبية ويشارك في بطولته شريف منير، نسرين امام ومحمود البزاوي، من إخراج محمد بكير وتأليف إياد إبراهيم.